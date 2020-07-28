28.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Нацики «на передке» в честь перемирия вывесили матерный плакат со свастикой


Украинские боевики всеми силами пытаются сорвать установленное перемирие, призывая сослуживцев игнорировать договорённости.

Об этом говорится в сюжете, подготовленном пресс-службой Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 300 метрах начинаются позиции вооружённых формирований Украины, которые в первый же день перемирия начали провоцировать наших военнослужащих. Киевские боевики явно не собираются соблюдать перемирие, о чём прямо сообщили со специально подготовленного плаката, по своему обыкновению, с ненормативной лексикой, жалкими угрозами и, конечно же, свастикой», – рассказал военкор УНМ ДНР Павел Фоменко.

Он добавил, что защитники Донбасса давно привыкли к таким провокациям и воспринимают их с юмором.


Кроме того, украинские боевики одного из батальонов призывают соседние подразделения срывать перемирие.

«Нами зафиксировано использование на позициях 18 отдельного батальона 35 бригады морской пехоты в районе населённого пункта Новгородское звуковещательной аппаратуры с трансляцией материалов, призывающих игнорировать приказы киевской власти и отказаться от перемирия, а также обвиняющих украинское правительство в предательстве и государственной измене», – сообщает пресс-служба НМ ДНР.

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