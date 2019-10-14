Нацики напомнили Зеленскому, как убивать коммунистов

14.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты в центре Киева провели марш «Нет капитуляции» против подписания «формулы Штайнмайера», предоставления особого статуса Донбассу и «капитуляции» перед Россией.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире YouTube-канала «UMN», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько тысяч радикалов из таких националистических организаций, как «Национальный корпус», «Национальная дружина», «УНСО», «Демократический топор», «Азов», и сочувствующие им, прошли маршем по центру украинской столицы.

Во время шествия они несли плакаты «Нет капитуляции», а также выкрикивали националистически лозунги и жгли фаеры.

Далее митингующие разделились – одна часть людей пошла на Майдан, другая – к Офису президента Украины.

На Крещатике митингующие устроили митинг, в ходе которого украинский «историк», а также телеведущий порошенковского «5 канала» Виталий Гайдукевич заявил, что сегодня Украину якобы пытаются отдать Владимиру Путину так же, как в 1938 году отдали Чехословакию Гитлеру.

«Когда его (Владимира Зеленского – прим. ред.) спрашивают – объясни, как ты защищаешь? Он за гамбургером начинает говорить: «Нам нужен просто мир, не надо стрелять». Это «просто мир» в истории уже было – в 1938 году Чемберлен вернулся в Лондон с фразой «Я привёз вам мир». Он подписал Мюнхенский договор.

О чём это говорит? Когда хотели договориться с Гитлером – подписали убийство Чехословакии. Эта формула Штайнмайера – это «Мюнхенская речь 2». Только теперь, когда хотят договориться с Путиным, они готовы убить Украину», – возмутился он.

После чего слово взял Юрий Гудименко, напомнивший Владимиру Зеленскому, что украинцы – это воинственная нация, которая некогда убивала коммунистов.

«Пан Зеленский, у вас, наверное, только одно оправдание вашим действиям – что вы привыкли видеть совсем другую Украину. Вы привыкли видеть Украину малороссов, которая аплодировала вашим шуткам в залах, похлопывала вас по плечам в дорогих залах, говорила: «Всё нормально, ты классный».

Но проблема в том, что есть совсем другая Украина – Украина повстанческой армии, Украина казачества, Украина революции на границе, Украина, которая развешивала коммунистов на деревьях, которая привыкла воевать и не привыкла проигрывать никогда», – завершил он под крики «Зелю геть!».

В то же время, несколько сотен человек под Офисом президента Украины, проскандировав «Зелю геть», наклеили на стенах здания фотографии погибших карателей, плакаты «Нет капитуляции», «Импичмент Коломойскому», «Крым – это Украина», «Богдана в отставку», а также написали краской «Россия – оккупация».