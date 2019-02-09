Просмотров:
Нацики обстреляли дом Авакова
Украинские националисты обстреляли салютами и разрисовали граффити ограду особняка главы МВД Арсена Авакова в отместку за задержание сегодня представителей подконтрольной СБУ группировки С14 за провокацию на митинге Юлии Тимошенко, которую поддерживает Аваков в пику Петру Порошенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Как сообщал “ПолитНавигатор”, изначально скандал разгорелся при попытке развернуть на митинге плакат с требованием расследовать убийство в Херсоне местной майданщицы Екатерины Гандзюк, которая вскрывала, в том числе, коррупционные схемы представителей партии Тимошенко.
Несколько представителей С14 с плакатом были задержаны. Затем произошла драка между прибывшими к отделению «побратимами» и силовиками. С14 заявили, что Аваков перешел на сторону Тимошенко.
Метки: Арсен Аваков
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.