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09.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
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Нацики обстреляли дом Авакова

Украинские националисты обстреляли салютами и разрисовали граффити ограду особняка главы МВД Арсена Авакова в отместку за задержание сегодня представителей подконтрольной СБУ группировки С14 за провокацию на митинге Юлии Тимошенко, которую поддерживает Аваков в пику Петру Порошенко.

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Как сообщал “ПолитНавигатор”, изначально скандал разгорелся при попытке развернуть на митинге плакат с требованием расследовать убийство в Херсоне местной майданщицы Екатерины Гандзюк, которая вскрывала, в том числе, коррупционные схемы представителей партии Тимошенко.

Несколько представителей С14 с плакатом были задержаны. Затем произошла драка между прибывшими к отделению «побратимами» и силовиками. С14 заявили, что Аваков перешел на сторону Тимошенко.

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