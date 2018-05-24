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24.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Выборы, Политика, Украина

Нацики ополчились на Порошенко: Даже не думай пытаться переизбраться на второй срок!


Националисты требуют от Порошенко отказаться от планов переизбрания на второй срок и пугают уголовными делами. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил один из лидеров националистического движения 90-х годов, Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, за грабеж населения Порошенко грозят серьезные уголовные дела.

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«Я призываю всех сознательных украинцев,в частности интеллигенцию, авторитетных людей обращаться организованно, публично к Порошенко. Чтобы он не смел мутить воду и пробовать переизбраться на второй срок. Его ожидает серьезное уголовное преследование. И за офшоры, и за грабежи, и за бездеятельность», – заявил Хмара.

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