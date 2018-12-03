Нацики пикетировали дом женщины, борющейся против сноса памятника героям Великой Отечественной

03.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Во Львове украинские националисты сегодня провели пикетирование дома, где живет общественница Инна Иваночко.

Участники пикета развернули баннер с портретом Иваночко и требованиями посадить ее за решетку как сепаратистку, а также расклеили на входе в подъезд соответствующие стикеры.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», Иваночко получила известность как противница сноса местного памятника героям Великой Отечественной войны, оспаривая в суде решение властей о сносе монумента Славы. Кроме того, Иваночко вместе с соратниками проводит акции по поддержанию в сохранности могил бойцов Красной армии.

Ранее общественница уже подвергалась нападениям – на одном из заседаний суда ее облили зеленкой.