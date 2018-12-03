03.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Галичина, Политические репрессии, Украина
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Нацики пикетировали дом женщины, борющейся против сноса памятника героям Великой Отечественной

Во Львове украинские националисты сегодня провели пикетирование дома, где живет общественница Инна Иваночко.

Участники пикета развернули баннер с портретом Иваночко и требованиями посадить ее за решетку как сепаратистку, а также расклеили на входе в подъезд соответствующие стикеры.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», Иваночко получила известность как противница сноса местного памятника героям Великой Отечественной войны, оспаривая в суде решение властей о сносе монумента Славы. Кроме того, Иваночко вместе с соратниками проводит акции по поддержанию в сохранности могил бойцов Красной армии.

Ранее общественница уже подвергалась нападениям – на одном из заседаний суда ее облили зеленкой.

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