Нацики пугают Майданом от Коломойского под песни Киркорова

11.04.2019, Киев, Игорь Петров

В случае победы во втором туре нынешнего президента Украины Петра Порошенко олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с комиком Владимиром Зеленским, организует протесты из самых разных политических сил.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил глава запрещенной в РФ националистической группировки “Братство”, экс-боевик так называемой “АТО” Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если победит Порошенко то Коломойский будет собирать Майдан. У него есть средства для раскрутки Майдана. Мы уже понимаем, кто там будет. Думаю, это будет интересный Майдан, где будет одновременно «Азов» и Портнов и много патриотов вместе с Еленой Бондаренко, и Оппоблок, и Вилкул. Все они сойдутся в единении, на сцене всех будет веселить Филипп Киркоров. Возможно, они снесут Порошенко, потому что я не вижу, что у Порошенко есть какие-то значительные силы противодействовать такому сценарию», – сказал он.