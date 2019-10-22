22.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Украина
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Нацики «Руха» жалуются на усталость украинцев от войны

После всплеска в 2014 году майданной истерии, националистический гонор пошёл на убыль. Украинское общество устало от войны в Донбассе и считает её бессмысленной.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель молодежного крыла пробандеровской партии «Народный Рух» Андрей Рыбалко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война стала катализатором массового подъёма патриотизма, который начался в 2014 году, сейчас мы видим обратный процесс, который условно называется усталость от войны, потому что общество видит с экранов телевизоров, что каждый день на линии фронта происходят обстрелы, жертвы, но не видят, почему это происходит, и считают такую войну бессмысленной.

Однако можно сказать, что война помогла разбудить ту часть общества, которая была более пассивной, но я бы не сказал, что только одна война», – заявил Рыбалко.

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