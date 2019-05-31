Нацики скорбят из-за очередной смерти карателя

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

На подконтрольной Киеву территории скончался боевик «добробата» ОУН Вячеслав с позывным «Казак».

Об этом сообщается в группе «Добровольческий батальон ОУН» в Facebook со ссылкой на главу движения «За свободную Украину» Раису Шматко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я даже и не знаю, что писать… Друг «Казак», как же так??? А кто же теперь нас радовать будет? Мне иногда кажется, что вместо сердца у меня сплошная рана, а слезы? Слезы уже давно закончились…

Я буду помнить, как там, в Крымском, ты мне показывал место, где погиб «Примус»… Покойся с миром, друг. Ты навсегда в нашей памяти… Привет передавай всем нашим – там на небе…», – написала она, прикрепив совместные фотографии с бомжеватого вида «героем».

По всей видимости, погибший участвовал в боевых действиях против жителей Донбасса в селе Крымское Новоайдарского района Луганской области.

При этом в националистическом сообществе отметили, что смерть «Казака» произошла «на мирной территории при неизвестных обстоятельствах».