Нацики снова заполонили центр Киева и объявили о новом этапе протестов

23.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Боевики «Национального корпуса» провели очередную акцию протеста в центре Киева, требуя привлечь к ответственности замешанных в коррупционном скандале чиновников из окружения Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акция националистов началась с митинга на Майдане, где экс-участники «АТО» и их родственники, не стесняясь в выражениях, высказали свое возмущение результатами политики действующего президента.

«Для того, чтобы вы тут нормально ходили, жили, улыбались, большинство молодежи ходили на дискотеки, пьянки и гулянки, ребята за это гибнут. А когда они приходят сюда, на них смотрят, как будто это какая-то зараза. Их даже не слушают.

Что там у нас гарант поднимает? Минимальные заработные платы? А пенсии, б**дь, ты поднять не хочешь, на**й? У меня пенсия в пять тысяч. Тут большинство таких АТОшников, у которых две, три, четыре, пять тысяч. Разве это пенсия, блин? Так за что воевать в этой стране?», – заявил со сцены экс-бовик батальона «Азов» с позывным «Стаф».

После митинга собравшиеся двинулись к зданию администрации президента.

При этом на подходе к улице Банковой начались перебои с мобильной связью, связанные с глушением сигнала.

«Матерей погибших воинов и представителей «Национального корпуса» пропустили в администрацию с требованиями, предварительно обыскав. Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, дал слово передать наши требования президенту», – сообщили националисты в своем Telegram-канале.

При этом радикалы принесли к администрации Порошенко похоронные венки.

«Они хоронят дела мародеров – мы похороним эту власть», – заявил глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

Также после мероприятия лидер националистов заявил, что подобные акции продолжатся и в других городах Украины.

«Будем продолжать уличные акции, будем менять тактику. Эта власть показала, что она не является властью, а является просто режимом мародеров. Месяц они отказываются сажать Свинарчука за решетку. Это показывает, что эти люди просто банда. Таким бандам ни в коем случае нельзя позволять оставаться при власти, это плохой пример для других не очень хороших людей, которые рвутся сейчас в президенты. Поэтому будем менять тактику, выходить «в поле», бороться с незаконными сетками, фальсификациями выборов, которые делаются на деньги, украденные, в том числе, на крови солдат.

Сегодня была последняя на ближайшее время акция на Банковой. Теперь мы переходим к борьбе с режимом мародеров по всей стране: по регионам, областям и городам», – отметил Билецкий.