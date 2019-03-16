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16.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Коррупция, Происшествия, Сюжет дня, Украина
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Нацики у Администрации Порошенко забросали полицаев свиньями

Колонна боевиков «Нацкорпуса» и сочувствующих, собравшихся сегодня в очередной раз на Майдане с требованием привлечь к ответственности окружение Петра Порошенко, причастного к коррупционному скандалу вокруг закупок комплектующих для армии, двинулась в сторону администрации президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Националисты кричали: «Слава Украине», «Слава нации», «Свинарчуков-мародёров за решётку». К акции также подключился один из основателей националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий. Несмотря на то, что в самом «Нацкорпусе» говорят уже о десятитысячном шествии, по разным данным, в ходе движения колонна выросла только до двух тысяч.

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По данным нацполиции, в охране порядка задействовано около трёх тысяч полицейских и нацгвардейцев.

Добравшись до администрации Порошенко, националисты стали забрасывать полицию мягкими игрушками.

«Сегодня свинки, завтра – камни», – прокомментировал акцию сочувствующий «Нацкорпусу» экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский в своем блоге.

«Друзья, не кидайтесь свиньями, соблюдайте дисциплину!» – кричали организаторы в громкоговоритель.

На данный момент столкновений не наблюдается. Митингующие с передышками выкрикивают лозунги и готовят своих парламентариев с требованиями.

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