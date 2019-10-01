Нацики угрожают заблокировать Верховную Раду из-за формулы Штайнмайера

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» может привести к блокаде работы Верховной Рады. На улицы выйдут не простые митингующие, а подготовленные и закаленные в боях «ветераны АТО».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер «Правого сектора», экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.

«Уважаемые, вы еще не видели, что такое давление. Когда приходят «евробляхеры» под Верховную Раду – это одно. Но когда придут люди с боевым опытом, когда придут люди, которые потеряли своих близких, родных, конечности…

Когда придут люди, которые понимают, что такое поэтапная федерализация Украины, поверьте, это другое давление. И поверьте, вы увидите совсем другую ответственность. Не какую-то, когда-то через время, перед потомками, а мгновенную, сейчас.

И это совсем другие люди. Поверьте, их опыт показывает, что, когда надо защищать страну, они умеют это делать – и от врага внешнего, и от врага внутри.

Я никого не пугаю, я говорю как есть, потому что я с этими людьми очень давно работаю и общаюсь…

Забудьте об особых статусах. Любая возможность протянуть это в Верховной Раде закончится не только федерализацией, а настоящим гражданским конфликтом», – заявил Береза.

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