Нацики угрожают Зеленскому большими потрясениями

28.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украину ждут большие потрясения в случае, если президент Владимир Зеленский будет следовать политике своего предшественника или допустит реинкарнацию Партии регионов.

Об этом в эфире 4 канала заявил депутат Верховной рады, бывший боевик неонацистского подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националист предупредил нового президента о возможных уличных акциях против новой власти.

«Я бы предостерег команду Зеленского от того, чтобы он реинкарнировался в Порошенко. Люди, эти 73% – это проходящее. Тем более, давайте скажем честно, если говорить безусловными цифрами, 73 – 30 первого тура, получается 43. То есть большинство – это антирейтинг Порошенко. И они завтра выйдут против реинкарнации Порошенко, только уже они выйдут не бюллетень бросать, а выйдут на улицы.

А когда в день инаугурации в парламенте просто витал дух реванша, когда эти лица, которые сидели под лавкой определенное время, из кремлевского Оппозиционного блока, они там аплодировали, кричали, чуть ли не танцевали, то это действительно может вызвать большое потрясение. Учитывая войну, такое допускать просто невозможно», – заявил Мосийчук.