13.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Нацики в бешенстве: В Киеве появилась реклама со словом «Россия»

На улицах Киева появились ситилайты, рекламирующие трансляцию на телеканале «Интер» матчей чемпионата мира по футболу, открывающегося в России.

«Главное спортивное событие мира», – говорится на рекламном плакате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Близкий к СБУ депутат Верховной Рады Андрей Левус призвал к погромам ситилайтов.

«Думаю, рекламщики, которые размещают это дерьмо, должны ощутить большие убытки из-за замены и ремонт конструкции и в следующий раз думать головой», – написал Левус в своем блоге.