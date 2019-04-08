Нацики возобновили атаки на Порошенко

08.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Представители киевский ячейки «Национального корпуса» пришли к зданию Главного управления Национальной полиции Оболонского района Киева с требованием расследовать факты подкупа избирателей представителями штаба Петра Порошенко в ходе первого тура президентских выборов.

Об этом неонацистская группировка сообщает в своем Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время первого тура голосования 31/03 за выборами наблюдали около 1300 официальных наблюдателей от Национальных Дружин и Национального мониторинга. Мы обнаружили сотни фактов нарушений избирательного законодательства, но главным результатом наблюдения стало выявление признаков массового и организованного подкупа избирателей со стороны штабов кандидата и действующего президента Порошенко», – говорится в сообщении.

Нацисты потребовали от Национальной полиции возбудить уголовные дела по выявленным фактам в отношении представителей команды действующего президента Петра Порошенко.

Вышедший к радикалам замначальника управления Нацполиции заявил, что сообщения о фальсификациях были приняты к сведению и пригласил свидетелей данных нарушений пройти в отделение для дачи показаний.

Напомним, ранее лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий дал предельно жесткую оценку политике пока еще действующего президента Петра Порошенко и заявил, что у него нет шансов остаться у власти на второй срок.