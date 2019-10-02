Нацики выдвинули ультиматум Зеленскому и анонсировали всеукраинский шабаш

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Националисты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве, выдвинули ультиматум президенту Украины возле офиса Владимира Зеленского и договорились встретиться в ближайшее воскресенье, а всеукраинскую акцию провести 14 ноября, когда на Украине празднуется «день защитника» по поводу годовщины создания УПА, сотрудничавшей с гитлеровцами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», протестующие сформировали свой список требований, сутью которого является отказ от выполнения требований ЛДНР и любых уступок Донбассу.

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«Мы опубликовали наши требования, они максимально простые. Они понятны даже ребенку, кроме нашего президента. Мы хотим: пункт первый – запретить любой особый правовой режим, который ограничит суверенитет Украины или действие общенационального законодательства на отдельных ее территориях.

Пункт второй – запретить освобождение от ответственности членов незаконных вооруженных формирований, которые совершили тяжкие преступления на территории Украины, запретить избирать, быть избранными в органы власти всех членов незаконных вооруженных формирований, этих коллаборационистских администраций. Для этих людей или тюрьма, или могила, я не вижу третьего варианта.

Пункт третий – запретить добровольную передачу под контроль незаконных вооруженных формирований, иностранных войск, неустановленных боевиков любых населенных пунктов на территории Украины.

Пункт четвертый – запретить создание или существование любых негосударственных вооруженных группировок на территории Украины.

И последнее – запретить признание выборов любого формата на территории Украины, в том числе ОБСЕ…

Господин президент, у вас нет права не исполнить этот документ. Вы можете или выполнить эти условия, или перестать быть гарантом украинской Конституции», – заявил глашатай протестующих.