Нацики выдвинулись на границу с Крымом. Грозят «возвращением и переговорами с Кубанью»

15.10.2019, Киев, Максим Карпенко

«Формула Штайнмайера» должна начинаться не с Донбасса, а с Крыма, который должен быть раньше «возвращен Украине».

Об этом заявил один основателей неонацистской группировки С14 Евгений Карась, создавший новую организацию «Общество будущего».

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Он привез несколько десятков своих соратников к пункту пропуска «Чонгар» на границе с Крымом, где они провели акцию «Crimea first», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас идет очень много шума касаемо «формулы Штайнмайера» – правильная «формула Штайнмайера» начинается с Крыма. Потому что Европа и Америка для того, чтобы было легче решить себе неудобности, связанные с тем, что Украина напала на Россию и хочет вопросы Крыма отстранить, то переходят к Донбассу… Вмещаются акценты – все началось с Крыма и Крымом все должно решиться. Мы о нем не забыли», – заявил Карась в эфире своего видеоблога.

Радикалы уверяют, что «вернут» Крым в 2024 году.

«Выбрали дату 2024, потому что я предвещаю, что Россия сейчас попала в такую дестабилизацию и турбулентность, что непонятно, когда она может рухнуть и когда к нам на переговоры побежит Кубань, Воронеж, в том числе и Крым», – выступил в роли предсказателя Карась.