Нацики взъелись на шикарную львовскую красотку за Крым

28.12.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты устроили травлю «Мисс Львова-2018» Натальи Болюх из-за ее поездок в Москву и участия в российских ток-шоу.

В эфире «Первого канала» модель пожаловалась на давление и угрозы со стороны львовских радикалов после публикации фото из Москвы. А журналистка местного телеканала «НТА» Маричка Доротич заявила, что связалась с мужчиной, фото с которым Болюх опубликовала после поездки в Россию и выяснила, что он является «антиукраинским типом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я его спросила о том, чей Крым. Он объяснил, что «Крым наш» и то, что я отобразила в публикации, что «если это спрашивают от украинцев, то лучше меня не злить». Также я спросила, как он относится к политике Путина, он сказал, что полностью ее поддерживает», – рассказывает Доротич.

Глава львовской ячейки националистического ВО «Свобода» Любомир Мельничук сравнил землячку с девушкой легкого поведения.

«Всегда были девушки, которые ездили, назовем это так, в Москву, знакомиться с парнями. Вот где-то примерно в таких рамках воспринимают это львовяне, примерно так и относятся к этой ситуации», – сказал Мельничук.

Сама модель заявила, что не хочет влезать в политику и устраивать ссоры.

«Я ехала на эту программу и фактически не хотела крика, потому в программе ярко и четко было понятно, что из моих уст не было никакой политической или антиполитической рекламы, или политических высказываний. Я придерживаюсь и буду дальше придерживаться позицию аполитического человека», – заявил Болюх.