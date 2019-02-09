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09.02.2019, Харьков, Михаил Рябов
 
Происшествия, Россия, Украина, Харьков
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Нацики забросали краской консульство России

Украинские националисты забросали краской консульство России в Харькове, обвиняя сотрудников учреждения в попытке вмешательства в грядущие президентские выборы на Украине.

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Как сообщает пресс-служба запрещенного в РФ «Правого сектора», в консульстве, якобы, была запланирована встреча с пророссийскими организациями Харькова. Националисты утверждают, что сорвали мероприятие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пикет враждебного дипломатического учреждения продемонстрировал готовность украинцев дать достойный отпор агрессору и его агентам. Харьков был, есть и всегда будет украинским городом!» – говорится в сообщении.

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