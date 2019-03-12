Нацики залили Киев кровью

12.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве активисты националистической организации «Традиция и порядок» залили кровью и обклеили стикерами вход в центральный офис Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Об этом сообщает интернет-издание “Информатор”, опубликовавшее соответствующие фотографии с места события.

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Отмечается, что националисты выразили протест против покрытия руководством НАБУ хищения в оборонной сфере.

В частности, речь идет о журналистом расследовании, в котором утверждается, что заместитель директора НАБУ Гизо Углава был в сговоре с бизнесменами, причастными к незаконным сделкам в «Укроборонпроме».

Вход в здание протестующие обклеили наклейками «Торговля с оккупантом – бизнес на крови».

На акцию протестующие пришли с плакатами «Кредит доверия исчерпан», «НАБУ крышует мародеров», «НАБУ ничем не лучше», «Сытник, сколько стоит жизнь».

Главное требование националистов – привлечение к уголовной ответственности заместителя Артема Сытника.

Отметим, что “Традиция и порядок” считается близкой к крышуемой СБУ группировке “С14”. При этом НАБУ создавалось по требованию и при поддержке Госдепартамента США.

В то же время праворадикалы из “Нацкорпуса”, созданного на базе неонацистского полка “Азов”, обвиняют в хищениях президента Порошенко и его окружение.