Национал-популизм нового руководства Киргизии провоцирует рост русофобии

12.08.2021, Бишкек, Айнур Курманов

В Киргизии всё чаще стали отмечаться наглядные факты русофобии, которые появились на общественной сцене после «цветной революции», произошедшей в октябре прошлого года. Обнищание населения, жесткий социально-экономический кризис, поражение в приграничной войне с Таджикистаном – все вместе создаёт благоприятную почву для роста национализма, используемого властью из популистских соображений.

Недавно как раз было два новых таких вопиющих случая проявления русофобии, взбудораживших как русскоязычных жителей республики, так и депутатов Госдумы России. В частности, на спортивных сборах по дзюдо сверстники толпой избивали и издевались над девятилетним русским мальчиком, и только за то, что он не киргиз по национальности и разговаривал только на русском языке. Более того, от него требовали принять ислам и отказаться от христианства, как «неверной» религии.

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Всё это спустили бы на тормозах, если бы не активисты, которые максимально распространили информацию об этом факте в социальных сетях. В итоге милиция взялась за расследование инцидента, а само дело оказалось на личном контроле премьер-министра. Но этот поспешный жест чиновников был как раз ориентирован на то, чтобы сбавить градус накала и успокоить страсти, показав всем, что якобы в республике всё хорошо, а единичные случаи не в счёт.

И действительно, родителей ребенка всячески уговаривали и задабривали, да так, что в итоге они пошли на примирение с семьями обидчиков и забрали заявление. Власти торжествовали и даже так повлияли на родных пострадавшего, что они стали заявлять СМИ, что данный случай не является подтверждением притеснений русских в республике, и нагнетание обстановки только повредит мальчику. Но не успел остыть и забыться этот случай, как тут же произошёл другой.

Так, в одном из развлекательных центров Бишкека националистически настроенный киргиз набросился с кулаками на сотрудницу славянской внешности только потому, что она ответила ему на русском языке. Работница «Технопарка» в итоге написала заявление в милицию, где потребовала привлечь обидчика, которые оскорблял её, замахивался, кидался калькулятором и угрожал за незнание киргизского языка. Правоохранители пока квалифицировали это нападение как «мелкое хулиганство».

Сотрудники же ГКНБ, которые по службе обязаны следить и пресекать подобные проявления национальной нетерпимости также отделались лишь предупреждением в адрес нетрезвого киргиза. Молодчика лишь припугнули следующей фразой: «дискредитация на основе цвета кожи, расы, этнической и расовой, национальной и религиозной ненависти или вражды является уголовно-наказуемым деянием в виде лишения свободы до 10 лет».

Подобные действия силовых органов можно назвать больше увещеванием националистов и даже попустительством, которые приведут лишь к всплеску нового насилия в отношении русскоязычного населения. Ситуация настолько оказалась вопиющей, что в дело вмешались депутаты Госдумы России и её спикер Вячеслав Володин. Дело дошло даже до подготовки обращения на имя председателя парламента Киргизии по этому поводу – с требованием взять данное дело под своей личный контроль.

«На состоявшемся сегодня заседании Совета Государственной думы принято решение подготовить обращение на имя председателя Жогорку Кенеша Киргизии взять на личный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем на русском языке! — сообщил спикер нижней палаты российского парламента в своем Telegram-канале. Более того, он отметил, что «это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны».

После этого демарша завертелись уже колёсики государственной машины Киргизии, но вместо того, чтобы заверить российского союзника в том, что все эти случаи будут скрупулёзно и объективно расследованы, в ответ пошли одни лишь отговорки и даже слова отрицания самого наличия в стране русофобии и пещерного национализма.

Так, глава МИД республики Руслан Казакбаев заявил во время встречи с послом России в республике Николаем Удовиченко, что в Киргизии нет русофобии и других форм агрессивного национализма. По его мнению, КР – это многонациональное государство и, по ее Конституции, «никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений».

Но на самом деле национализм в Киргизии имеет место, и сдобрен он еще и кланово-родовыми аспектами, так как на юге, например, он еще сильнее и имеет свою региональную специфику. Так, еще в 1990-м году власти СССР вынуждены были вводить в город Ош внутренние войска, чтобы остановить межнациональную резню из-за земельных участков между узбеками и киргизами.

Катализатором выступлений, кстати, стало то, что в этом году Верховным советом был принят закон о языке, в котором государственным языком был признан киргизский, языком межнационального общения – русский, а узбекский язык был оставлен без статуса.

Уже летом 2010-го года на 19-й год независимости, как раз после апрельской революции, в том же Оше произошел новый погром, в котором пострадавшими оказались именно узбеки. Есть все данные, что выступления были спровоцированы родственниками свергнутого накануне президента Курманбека Бакиева с целью попытаться на волне конфликта вновь вернуть себе власть.

В данных событиях пострадали уже десятки тысяч узбеков, а в качестве главного защитника «гонимых киргизов» выступил как раз нынешний глава Киргизии Садыр Жапаров, считавшийся членом клана бывшего президента.

Именно тогда он и стал известным национал-популистом и использовал данные события как трамплин для своей политической карьеры и восхождения. Именно те силы, которые и громили узбеков летом 2010 года, активно поддержали Садыра Жапарова во время последней октябрьской цветной революции прошлого года и стали опорой нового режима. В их угоду сейчас и раскручивается новая национал-популистская кампания о верховенстве именно киргизского языка, а также о важности ислама в сфере образования и общественной жизни.

Первой ласточкой стал отказ высших чиновников из числа окружения нового президента отвечать на вопросы журналистов, заданные на русском языке. Первым отличился 4 ноября прошлого года, назначенный «революционной властью» Генеральный прокурор Киргизии Курманкул Зулушев, который в ходе своей первой пресс-конференции отказался говорить на русском языке, отвечая на все вопросы исключительно на киргизском. По его словам, он достаточно хорошо знает русский язык, но отвечать на все вопросы будет только на киргизском «в силу уважения к государственному языку».

«Киргизский — самый высокий и почтительный язык», — подчеркнул тогда Зулушев и призвал всех учить киргизский язык.

И сделал он это не просто так, а подражая Садыру Жапарову, который будучи «революционным» премьером также демонстративно говорил исключительно на киргизском языке, игнорируя вопросы на русском языке. А дальше – больше. Уже в декабре 2020 года во время предвыборной президентской гонки Садыр Жапаров предложил ввести в средних школах предмет по «ыйману» (вере), естественно, по сунитскому шаблону ислама.

Ранее бывший адвокат Жапарова Акин Токталиев предложил убрать из проекта новой Конституции понятие светскости. Заммуфтия Кадыр Маликов же предложил пересмотреть понятие светскости в продвигаемом Жапаровым проекте Конституции. То есть, национализм и религиозный клерикализм сознательно поощрялся и поощряется сверху, так как культурная отсталость и деградация образования создали массу оглупленного населения, которым легче управлять такими средствами.

После поражения в скоротечной приграничной войне с Таджикистаном в конце апреля этого года, а также в результате резкого падения уровня жизни киргизов необходимо было списать все эти неудачи на внешних и внутренних врагов. И лучше всего под этот образ недругов подходит русскоязычное меньшинство, живущее в городах.

Росту русофобии способствует и постепенная переориентация Бишкека на Турцию, так как в приоритете теперь пантюркистское братство, а не союз с Россией. Вместе с Казахстаном, руководство республики стремится побыстрее встроиться в структуру новой Организации тюркских государств.

Вообще, для властей Киргизии — это опасная игра, и абсолютно правильно, что так быстро отреагировали депутаты Госдумы РФ и её спикер, глава Россотрудничества, а также российские журналисты.

На все эти случаи необходимо жестко реагировать, а не замалчивать, так как их игнорирование может способствовать быстрой деградации ситуации и взрывному росту националистических и русофобских настроений не только в республике, но и по всей Центральной Азии.