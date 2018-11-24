Националист-фанатик: «Никаких оправданий тем, кто ездит в Московию!»

24.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Настоящий украинский националист должен разорвать все связи с Россией, в том числе и со своими родственниками.

Об этом украинский писатель-националист и общественный деятель Юрий Руф заявил в ходе своей лекции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы пребываем в состоянии войны с Московией, никакие оправдания для того, чтобы ехать туда на заработки, ни тяжёлое материальное положение, ни родственники, которые там находятся, ни друзья «нормальные, не все там такие, а один Путин плохой», они являются неприемлемыми. И это должно быть прописанным в этой системе ценностей.

Ещё раз подчёркиваю. Сейчас мы говорим с вами о людях, которые идентифицируют себя как украинские националисты. Я не говорю в общем про людей с разной степенью патриотизма, которые являются украинцами. Я говорю про националистов. Мы должны определиться: или мы отрываемся от России, разрывая связь с российской информационной средой, отказываясь общаться на русском языке, или нет. Но это должно быть чётко принятым решением, согласованным со всеми. Это должна быть структура, система, произведенная, разработанная и согласованная», – заявил националист.