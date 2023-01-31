Националист из-под Артемовска: «Такого еще не видел. Русские пошли в мощнейшую атаку»

Анатолий Лапин.  
31.01.2023 16:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российская армия предприняла самую мощную массированную атаку на артемовском направлении.

Об этом в эфире интернет-канала «Львов. Медиа» заявил член националистического «Легиона Свободы» Владимир Ращук, воюющий в Артемовске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия предприняла самую мощную массированную атаку на артемовском направлении. Об этом в эфире...

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По словам Ращука, ВС РФ меняют тактику и заметно усиливают артиллерийские удары.

«Что произошло за последние дни? Во-первых, сильно увеличилась артподдержка, и они работают даже в такую погоду, когда сильный туман и нет возможности корректировать, они все равно вслепую продолжают накрывать количеством боеприпаса.

Вчера произошла вообще штурмовая операция, которой я не видел за почти 12 месяцев войны – вчера одновременно, мы посчитали, примерно 10 километров фронта одновременно вылезли все войска с плотностью 20 метров друг от друга и просто целый час они отрабатывали и пытались штурмонуть такой мощной толпой… Именно такой масштабности не было еще ни разу за все время войны, потому они готовились, они тоже меняют тактику», – заявил Ращук.

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