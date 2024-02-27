Националист Корчинский призвал Украину напасть на Польшу или Венгрию

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Украина должна напасть на страну НАТО, чтобы добиться скорейшей помощи от Запада.

К такому выводу в эфире своего видеоблога пришел украинский националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинский также раскритиковал США за нерешительность и слабый уровень помощи Украине.

«Соединенные Штаты в целом провалили программу поддержки этой военной техники, которую они предоставили Украине. Что они предоставили Украине? Они не предоставили ни одной баллистической ракеты, они предоставили 186 «Бредли», 189 «Страйкеров», 31 танк «Абрамс». Я хочу напомнить, что в Украине на оккупированных территориях фронт московский обслуживают больше трех тысяч московитских танков. Американцы предоставили нам 31 танк «Абрамс» М1 и несколько «Пэтриотов». И «Ройтерс» пишет, что сейчас американские чиновники осуществили ревизию и считают, что техника нам была предоставлена, но не были предоставлены запчасти и вся программа поддержки этой техники, ремонта, обслуживания была полностью провалена Соединенными Штатами. А на поддержку, обслуживание, ремонты, запчасти идет 70% выделенных на вооружение средств. То есть, 70% всех выделенных средств было растрынькано, неправильно использовано или использовано не так. Всего, что выделяли Соединенные Штаты на вооружение Украины», – сказал праворадикал.

«Ситуация очень плохая для западных стран, которые никому не угрожают, ситуация плохая с техникой, организацией войны и со всем остальным. Мы должны быть страшно благодарны США за то, что они для нас сделали, но я жалею, что нашим союзником являются Соединенные Штаты, а не Иран и не Северная Корея. Как-то союзники Ирана постоянно оказываются в выигрыше. Вот, Московия в выигрыше, ХАМАС в выигрыше и, кажется, достиг всех целей, которые перед собой ставил… Может быть, нам стоило быть союзниками Ирана, союзниками Северной Кореи, напасть на какую-нибудь страну НАТО и тогда бы НАТО сделало все для нашей безопасности, давило бы на наших врагов, на каких-нибудь венгров, польских фермеров, кого угодно для того, чтобы они не мешали нам развиваться и нападать на кого мы хотим. Так вот и есть сегодня в мире, нужно делать какие-то выводы», – заявил Корчинский.