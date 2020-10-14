Националистическая Украина предъявит территориальные претензии Белоруссии, Румынии и Болгарии

14.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В канун Дня защитника отечества украинские националисты от имени своей страны фактически предъявили территориальные претензии России, Польше, Белоруссии, Румынии, Молдавии и даже Болгарии.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодня на Украине свято – День украинского войска. Пётр Порошенко своим указом сделал этот день красным днём календаря, и Зеленский будет его отмечать. Вообще, этот праздник был создан в честь создания УПА.

Накануне этого праздника Организация украинских националистов провела очередное своё сборище, и меня повеселили строки той декларации, которую они приняли. Из этих строк следует, что Украина имеет территориальные претензии буквально ко всем своим соседям.

К России понятно – тут и Кубань, и Воронеж, Курск, Белгород, Ростов. Тут и Польша – Холмщина. Тут и Белоруссия, Брестская область – «это Украина». Меня больше всего повеселили претензии к Румынии, к Молдове, а главное – к Болгарии», – сказал он.

По мнению Александра Семченко, это фактически означает, что как только в Киеве к власти придут националисты, Украина объявит войну всем своим соседям.

«Получается, Украина намерена воевать со всеми своими соседями, если эти националисты придут к власти. Разумеется, под националистами мы подразумеваем Порошенко – помните Маяковского: «Мы говорим «партия», но подразумеваем Ленина, и наоборот». Здесь – то же самое», – добавил эксперт.