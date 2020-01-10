10.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политические убийства, Украина
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Националистку, обещавшую убить Зеленского, «прорвало» на канале Порошенко

На Украине уже полностью созрела почва для гражданской войны с целью свержения Владимира Зеленского, в котором националисты видят некомпетентного руководителя страной, готового к предательству и уступкам Москве.

Об этом в эфире «5 канала» заявил одиозная националистка – боевик т.н. АТО Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Самбул), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разве у нас не готова почва для этой гражданской войны, которую они и обещали? Она готова абсолютно, и сейчас на этих судах, на этих майданах люди, которые протестуют, они из последних сил пытаются не перейти черту, за которой будет гражданская война, но эта черта уже слишком близко. Ее провоцирует сама власть, зеленая наша», – заявила Зверобой.

Ранее она вместе с депутатом Верховной рады Софией Фединой публично угрожала ликвидацией президента Украины Владимира Зеленского в случае его уступок Москве.

После этого волонтерша вызывалась на допросы, в ее поддержку начались протесты единомышленников.

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