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Националисты атаковали «ПолитНавигатор»: Заблокирован официальный канал на YouTube
Украинские националисты предприняли атаку на «ПолитНавигатор», массово отправив в администрацию видеохостинга YouTube жалобы на содержание канала новостного сайта.
В результате основной видеоканал агентства был заблокирован в ночь с четверга на пятницу без предупреждения.
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Таким образом, украинским националистам удалось ликвидировать видеоархив, который наполнялся с 2014 года, в том числе, и свидетельствами о преступлениях режима, пришедшего к власти после Евромайдана.
«Мы имеем очередной пример цензуры в социальных сетях, где модераторами зачастую являются люди, симпатизирующие нынешнему правящему режиму в Киеве», – сказал главный редактор «ПН» Сергей Степанов.
В качестве предлога для действий против «ПолитНавигатора» националистами было использовано видео трехлетней давности, где украинский депутат Олег Ляшко получил удар от своего коллеги в кулуарах Верховной Рады. Администрация YouTube согласилась с отправителем жалобы о том, что съемка удара в челюсть Ляшко, якобы, «нарушает нормы сообщества».
Переговоры с администрацией YouTube о разблокировании канала «ПолитНавигатора» остались безуспешными.
Кроме того, в ближайшие дни с YouTube может быть удален дублирующий канал «ПолитНавигатора», который использовался как дайджест самых интересных событий из украинских эфиров.
Украинские националисты также направили массовые жалобы на дублирующий канал, а в личном сообщении пообещали добиться прекращения работы «ПН» как «пропагандистского» сайта.
До окончания переговоров с администрацией видеохостинга редакция приняла решение об открытии нового канала «ПолитНавигатора» на YouTube и призывает читателей подписываться на него, чтобы получать свежие ролики.
Метки: YouTube
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