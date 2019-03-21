Националисты будут давить на следующего президента Казахстана в отношениях с РФ

21.03.2019, Киев, Игорь Петров

Националисты будут давить на преемника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по вопросам отношений с Россией.

Об этом в эфире программы «Право голоса» на телеканале «ТВ Центр» заявил международный обозреватель от ИД «Коммерсант» Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как уход Назарбаева скажется на российско-казахстанских отношениях? Тревога есть. Тенденция уж больно неприятная на постсоветском пространстве, да и в мире в целом. И если посмотреть даже на соседей России, мало кто ведет себя настолько адекватно, насколько вел себя Назарбаев все эти 30 лет. Даже посмотреть на нашего ближайшего партнера по союзному государству.

С Назарбаевым этого не было, отдадим ему должное, что касается отношений с Россией, он выдерживал правильный тон, возникали неизбежные проблемы и трения, но он их кулуарно решал. Сейчас на его преемника, конечно, будет идти очень сильное давление со стороны националистических кругов, никуда от этого не деться. Везде на постсоветском пространстве это существует. Назарбаев, как правило, за некоторыми исключениями, от давления националистов отбивался. Как будет дальше?», – задал риторический вопрос Юсин.