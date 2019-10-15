15.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Националисты бьются уже не за власть, а за выживание – эксперт

Проводя массовые акции против имплементации Минских договоренностей, радикальные националистические силы защищают не общенациональные, а свои собственные интересы, пытаясь сохраниться в качестве политических сил.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Определенные политические силы спекулируют на небезосновательных опасениях части украинского общества о том, что есть варианты, которые могут быть навязаны украинской стороне и для украинской стороны быть неприемлемыми.

Этими спекуляциями они достигают не общенациональных целей. Они защищают не наши интересы. Они защищают исключительно свои узкопартийные, корпоративные интересы. И это нужно пояснять людям.

Если посмотреть на уровень поддержки Зеленского и этих сил, то понятно, что это – не борьба за власть, а борьба за самосохранение.

Они дрейфуют на очень узкое электоральное поле. И на этом электоральном поле им придется выигрывать или проигрывать выборы, которые будут», – предрекает эксперт.

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