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Объединяющая черногорских псевдопатриотов Демократическая партия социалистов призвала своих сторонников блокировать перепись населения в Черногории.

Националисты опасаются, что результаты переписи покажут высокий процент сербов среди населения страны.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», главный комитет Демократической партии социалистов (ДПС), учредителем которой является в прошлом диктатор страны Мило Джуканович, принял решение бойкотировать предстоящую перепись населения в Черногории.

Как заявил исполняющий обязанности председателя партии Даниэль Живкович, перепись проводится с целью начать «этнический инжениринг», который «превратит Черногорию в Боснию и Герцеговину». То есть разобьет ее на национальные анклавы с последующим ростом напряженности между ними.

Ранее против переписи населения выступили представители албанского и бошнякского меньшинств Черногории. В то время как сербские политические силы Черногории призывают соплеменников участвовать в ней, проводя акцию «Мы знаем, кто мы есть». В рамках этой акции на дорогах устанавливаются щиты с портретами и изображениями и краткой информацией о знаменитых черногорских сербах.

Противодействие со стороны националистов и этнических меньшинств будущей переписи оказывается в связи с тем, что она может показать высокий процент сербского населения страны. Которое сейчас находится в дискриминируемом положении. В частности представители активно Запада препятствуют вхождению в правительство Черногории популярных у населения сербских политических партий.

«Президент Милатович провел важные и продуктивные встречи с советником Госдепартамента Шолле, госсекретарем и представителями Белого дома. Соединенные Штаты четко дали понять, что мы хотим, чтобы правительство состояло исключительно из партий, ориентированных на европейскую интеграцию и приверженных НАТО, которые разделяют нашу позицию в отношении России», – заявил недавно представитель США на Балканах Габриэль Эскобар.

При этом только 10% сербов заняты в органах исполнительной власти, традиционная сербская кириллица практически не используется на официальном и представительском уровнях, а за время правления ДПС был придуман особый черногорский язык, отличие которого от сербского состоит в региональном произношении гласных и двух новых буквах алфавита. При этом преподавание сербского языка в черногорских школах было отменено.

В то же время еще в начале ХХ века подавляющее большинство черногорцев считало себя сербами, что соответствовало исторической действительности. Однако после победы во Второй мировой войне коммунистов в Югославии из черногорцев стали лепить новую нацию по образцу украинцев и белорусов в СССР. Наибольшего же накала этот процесс достиг в нулевых, когда сепаратистская элита во главе с Мило Джукановичем по указке Запада отделила республику от Югославии и испортила отношения с Белградом.

Нынешний умеренный прозападный режим Черногории стоит на позициях «свидомой черногорскости» при восстановлении добрососедских взаимоотношений с Сербией, поскольку нынешнему Западу нужен спокойный тыл на Балканах для концентрации сил для борьбы с Россией.

Перепись населения Черногории планируют провести с 1 по 15 ноября текущего года.