Националисты и албанцы пытаются сорвать перепись населения в Черногории

Алексей Топоров.  
20.10.2023 12:56
  (Мск) , Белград
Просмотров: 235
 
Балканы, Дзен, Общество, Черногория


Объединяющая черногорских псевдопатриотов Демократическая партия социалистов призвала своих сторонников блокировать перепись населения в Черногории.

Националисты опасаются, что результаты переписи покажут высокий процент сербов среди населения страны.

Объединяющая черногорских псевдопатриотов Демократическая партия социалистов призвала своих сторонников блокировать перепись населения в Черногории....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», главный комитет Демократической партии социалистов (ДПС), учредителем которой является в прошлом диктатор страны Мило Джуканович, принял решение бойкотировать предстоящую перепись населения в Черногории.

Как заявил исполняющий обязанности председателя партии Даниэль Живкович, перепись проводится  с целью начать «этнический инжениринг», который «превратит Черногорию в Боснию и Герцеговину». То есть разобьет ее на национальные анклавы с последующим ростом напряженности между ними.

Ранее против переписи населения выступили представители албанского и бошнякского меньшинств Черногории. В то время как сербские политические силы Черногории призывают соплеменников участвовать в ней, проводя акцию «Мы знаем, кто мы есть». В рамках этой акции на дорогах устанавливаются щиты с портретами и изображениями и краткой информацией о знаменитых черногорских сербах.

Противодействие со стороны националистов и этнических меньшинств будущей переписи оказывается в связи с тем, что она может показать высокий процент сербского населения страны. Которое сейчас находится в дискриминируемом положении. В частности представители активно Запада препятствуют вхождению в правительство Черногории популярных у населения сербских политических партий.

 «Президент Милатович провел важные и продуктивные встречи с советником Госдепартамента Шолле, госсекретарем и представителями Белого дома. Соединенные Штаты четко дали понять, что мы хотим, чтобы правительство состояло исключительно из партий, ориентированных на европейскую интеграцию и приверженных НАТО, которые разделяют нашу позицию в отношении России», – заявил недавно представитель США на Балканах Габриэль Эскобар.

При этом только 10% сербов заняты в органах исполнительной власти, традиционная сербская кириллица  практически не используется на официальном и представительском уровнях, а за время правления ДПС был придуман особый черногорский язык, отличие которого от сербского состоит в региональном произношении гласных и двух новых буквах алфавита. При этом преподавание сербского языка в черногорских школах было отменено.

В то же время еще в начале ХХ века подавляющее большинство черногорцев считало себя сербами, что соответствовало исторической действительности. Однако после победы во Второй мировой войне коммунистов в Югославии из черногорцев стали лепить новую нацию по образцу украинцев и белорусов в СССР. Наибольшего  же накала этот процесс достиг в нулевых, когда сепаратистская элита во главе с Мило Джукановичем по указке Запада отделила республику от Югославии и испортила отношения с Белградом.

Нынешний умеренный прозападный режим Черногории стоит на позициях «свидомой черногорскости» при восстановлении добрососедских взаимоотношений с Сербией, поскольку нынешнему Западу нужен спокойный тыл на Балканах для концентрации сил для борьбы с Россией.

Перепись населения Черногории планируют провести с 1 по 15 ноября текущего года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть