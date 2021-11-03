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03.11.2021 15:33 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, дискриминация, Донбасс, Политические репрессии, Украина
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Националисты ликуют – даже русскоязычный Восток перешел на «мову» в сфере обслуживания

Новости УкраиныБлагодаря репрессивному языковому закону, принятому на Украине при Владимире Зеленском, удалось переломить ситуацию и...

Благодаря репрессивному языковому закону, принятому на Украине при Владимире Зеленском, удалось переломить ситуацию и заставить сферу обслуживания даже в русскоязычных регионах Юго-Востока перейти на украинский.

Об этом в эфире интернет-радио «Голос ФМ» заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация меняется. Не так давно я общался со своими друзьями, которые вернулись после ротации из Донецкой и Луганской областей, которые бывали и в Краматорске, которые посещали Мариуполь, часто бывают в Славянске и так далее. И, к их удивлению, даже в супермаркетах, где, казалось бы, близка линия к оккупированным территориям, где постоянно они были свидетелями трансляций телевизионных, радиопрограмм с соответствующими пророссийскими контекстами – исключительно украинский язык. И в учреждениях образования, в школах, дошкольных, среди чиновников в том числе.

То есть, этот переломный момент состоялся. Я считаю, что он произошел 16-го января 21-го года, когда начала действовать 30-я статья, которая требует от сферы обслуживания, а это не только сфера торговли – это и образование, если говорить об образовательные услуги, учреждения медицины, учреждения, которые предоставляют правовую помощь, применять в первую очередь украинский язык», – заявил Кремень.

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