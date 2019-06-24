Националисты напали на киевлян, поминавших героев Великой Отечественной

24.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве под Верховной Радой украинские националисты напали на митинг людей, вышедших крестный ход, который проводился от памятника генералу Николаю Ватутина в годовщину начала Великой Отечественной войны в память о погибших.

Нападающие требовали от верующих свернуть плакаты с портретами советских военачальников, а от полиции – прекратить собрание, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вызывайте дополнительные наряды! Что вы стоите, ничего не делаете!» – истерили бандеровцы, которых особенно выводили из себя портреты Иосифа Сталина и маршала Жукова.

«Когда будут гей-парады и 15 тысяч полицейской охраны, я бы посмотрел, как ты завтра отреагируешь на те «ценности Европы», которые будут они охранять, как депутатов будут охранять», – заявил в ходе перепалки один из участников хода.

«У нас ничего ценного и общего с Европой нет, а с Москвой есть, а с Москвой есть, потому что это Русь! Там (на Донбассе – ред.) искусственная война!» – пытался мужчина вразумить националистов.

Помимо Сталина и Жукова, участники молебна вынесли портреты таких военачальников как маршал Константин Рокоссовский и Фёдор Толбухин, а также командиров войск союзников.