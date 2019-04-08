Выборы
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08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Украина
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Националисты не оценили ни армии, ни мовы, ни веры и назвали Порошенко “главной угрозой” Украине

Большая группа ветеранов украинского националистического движения, волонтеров ВСУ и общественных деятелей во главе со Степаном Хмарой обнародовали обращение к украинцам относительно второго тура выборов президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Видео обращения размещено на страничке Общественная система в соцсети фейсбук.

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В своем обращении авторы назвали попытки Петра Порошенко остаться у власти “угрозой для существования украинского государства”, и потребовали от нового президента отказа от “любых попыток проталкивать российские интересы или пренебрегать Конституцией Украины”.

Авторы обращения считают, что попытки Порошенко остаться на посту президента Украины на еще один срок “являются угрозой для существования государства Украина и без устранения Порошенко от власти невозможно провести свободные и демократические выборы в Верховную Раду Украины. Вновь избранная Верховная Рада должна восстановить истинное независимое правовое украинское государство”.

“В случае пренебрежения интересами Украины мы приложим максимальные усилия для организации народа на защиту нашего государства”, – подчеркнули авторы обращения.

Среди подписантов обращения герой Украины и экс-нардеп-националист Степан Хмара, бывший член Конституционного суда и бывший генпрокурор Украины Виктор Шишкин, замкомбата батальона ОУН Андрей Пастушенко, волонтер ВСУ из Мариуполя Галина Однорог и другие.

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