Националисты описали сценарий бандеровской вендетты для «возвращённого Донбасса»

02.05.2019, Киев, Игорь Петров

На Донбассе живут жертвы российской пропаганды, поэтому Украина не обязана ничего делать для них «после возвращения этих территорий» – в том числе, не давать их жителям права голоса.

Об этом в эфире телеканала ЧП.INFO заявил депутат Киевсовета от ВО «Свобода», националист Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом шовинист вновь использовал заезженную украинскую националистическую риторику для юго-восточных областей страны, контролируемых сегодня киевским режимом.

«Мы не можем контролировать ситуацию на территориях оккупированных Россией и террористами которые там орудуют. Поэтому Украина должна изолировать эти территории, это – единственное влияние, которые мы можем сделать. Мы не можем вести там информационную политику. Украинское государство профукало свой шанс проводить украинизацию и проукраиснкую политику в Крыму и на Донбассе чтобы там не произошла так называемая Русская весна и оккупация Россией в 2014 году.

Сегодня мы должны делать все, чтобы информационная политика на украинской территории была украинской и чтобы жители всех регионов Украины ценили украинский паспорт.

Рассказывать, что мы должны кому-то что-то выплачивать, мы должны что-то с моральной точки зрения.. Слушайте, мы сегодня ничего не должны тем, кто на оккупированной территории, это наши граждане которые живут в парадигме российской пропаганды. Это жертвы, но чтобы жертвы вылечить надо сначала вернуть эти территории, надо проводить соответствующую информационную политику, и лишь после этого воспринимать их как полноценных граждан Украины. Людям, которые получают российское гражданство мы вряд ли можем давать и избирательное право, а не только пенсии.

Путин на самом деле упростил нам ситуацию в будущем. Не выполняя Минские договоренности он снимает обязательства с Украины. А во-вторых в случае освобождения этих территорий мы имеем полное право не проводить никаких выборов, мы имеем право проводить политику проверки на наличие гражданства другой страны», – упрямо твердит нацист.