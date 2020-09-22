Националисты пикетировали телеканалы Медведчука

22.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

В понедельник в Киеве несколько десятков националистов собрались под офисом контролируемых политиком Виктором Медведчуком телеканалов «112 Украина» и «NewsOne», требуя закрытия «пророссийских» СМИ.

Претензии радикалов выразил главарь киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все хорошо помним и понимаем, что Россия никогда не меняла свою стратегию и тактику. После учений «Кавказ-2008» началась война в Грузии. Сейчас Россия на границе с Украиной наращивает военный потенциал, проводит учения под названием «Кавказ-2020». Пока продолжаются эти учения, на Украине умышленно создаётся информационная почва таким медийным пулом медведчуковских каналов таких как: «Zik», «NewsOne», «112 Украина», которые готовят информационный плацдарм для российского наступления, оправдывают российскую агрессию, рассказывают про необходимость дружбы с Россией и игнорируют все явления, которые сейчас происходят у нас в стране», – сказал радикал.

В ходе мероприятия националисты требовали не только закрыть «пророссийские» СМИ, но и засудить ряд политиков за «пособничество сепаратистам» – речь шла о представителях власти, высказывавшихся за те или иные компромиссы с РФ или ЛДНР.

«Если Офис президента и лично Зеленский найдёт что-то у себя в штанах, и так же, как Порошенко в 2016 году, наденет на себя, наконец-то, вышиванку, и покажет, что он на стороне Украины, а не Малороссии, то у нас есть большие шансы прикрыть эту лавочку. Эти черти будут закрыты», – сказал оратор.

Также во время протеста радикалы палили ставшие традиционными на каждом митинге файеры и выкрикивали экстремистские лозунги.