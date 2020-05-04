Националисты поставили на колени девушку из Запорожья за сорванный флаг Украины

04.05.2020, Запорожье, Павел Егоров

Двое подростков в Запорожье задержаны за надругательство над украинским флагом в ночь на 1 мая, а несовершеннолетней девушке, которая снимала хулиганский поступок, пришлось объясняться с местными националистами.

Об этом сообщается в сюжете, подготовленном телеканалом «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два парня даже без защитных масок, девушка снимала, они спустили флаг, сорвали, видео выложили в социальные сети, оно начало распространяться по запорожских каналам, пользователи стали возмущаться.

Первыми отреагировали националисты, прежде всего, «Нацкорпуса» Запорожья. Они сразу нашли девушку. Она сама по их просьбе стала на колени, вылила себе зелёнку на лицо, извинилась и сказала, что любит Украину.

А после этого уже мы увидели законное наказание относительно тех двух ребят. Потому что ситуация такая, что им по 19 лет, а девушке 13. То есть, с ней работала ювенальная полиция, а ребят сначала не могли найти, но потом совместно с СБУ нашли и доставили в отдел», – рассказали в сюжете.

По информации пресс-службы Нацполиции, «следователи сообщили о подозрении правонарушителям, которые сорвали флаг Украины. Санкция статьи 338 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок до трех лет».

Кроме того, отметим, что именно радикалы «Нацкорпуса» написали заявление правоохранителям. Также националисты выложили видео, где окружённая людьми в масках девушка просит прощения за украинский флаг.

«Я искренне извиняюсь за свой поступок, за то, что я снимала инцидент с флагом, я не хотела никого обидеть. Я люблю Украину, так вышло, и такого больше не повторится», – заверила она, после чего вылила себе на лицо и волосы зелёнку и встала на колени.

Националисты решили не давать девушке целовать флаг, так как она могла его испачкать.