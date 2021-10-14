Националисты в центре Киева сожгли чучело Зеленского

В центре Киева на Крещатике радикалы запрещенного в РФ «Нацкорпуса» сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Друзья нас так много тут, но несколько людей нас опозорили два года назад. Речь не о ветеранах, не о людях проукраинских, речь о высшем руководстве нашей страны. Я прошу вынести их сюда перед людьми», – обратился к «побратимам» один из «активистов» группировки, стоя на крыше фирменного внедорожника – «броневичка», с которого любят выступать главари «Нацкорпуса» и «Азова».

«Я хочу сегодня сказать о «Wagner Gate», о позоре, который опорочил всё, что мы делали несколько лет. Об опороченной работе наших спецслужб. Как мы отпустили из рук людей, которые сбили «Boieng» на Донбассе, которые пытали украинцев на Донбассе. И сегодня виновники из высшего руководства сгорят в своей лжи. Слава нации!» – кричал радикал.