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14.10.2021 20:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Беспорядки, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Националисты в центре Киева сожгли чучело Зеленского

Новости УкраиныВ центре Киева на Крещатике радикалы запрещенного в РФ «Нацкорпуса» сожгли чучело президента Украины...

В центре Киева на Крещатике радикалы запрещенного в РФ «Нацкорпуса» сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Друзья нас так много тут, но несколько людей нас опозорили два года назад. Речь не о ветеранах, не о людях проукраинских, речь о высшем руководстве нашей страны. Я прошу вынести их сюда перед людьми», – обратился к «побратимам» один из «активистов» группировки, стоя на крыше фирменного внедорожника – «броневичка», с которого любят выступать главари «Нацкорпуса» и «Азова».

«Я хочу сегодня сказать о «Wagner Gate», о  позоре, который опорочил всё, что мы делали несколько лет. Об опороченной работе наших спецслужб. Как мы отпустили из рук людей, которые сбили «Boieng» на Донбассе, которые пытали украинцев на Донбассе. И сегодня виновники из высшего руководства сгорят в своей лжи. Слава нации!» – кричал радикал.

«Смерть врагам», – подхватили радикалы.

В это время вынесли манекены, один из которых был наряжен клоуном с табличкой «Зе *уйло». Второй, в парике, красовался с надписью «Вагнер гейт».

После нескольких неудачных попыток националистам всё же удалось поджечь манекены. Разгоревшееся пламя воодушевлённые радикалы сопроводили матерными кричалками.

«Путин – х@#о, Зеля – х@#о! Слава Украине!», – кричали неонацисты.

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