Националисты в Казахстане пытаются стереть имя советского генерала, оборонявшего Москву

15.07.2021, Москва, Айнур Курманов

В Казахстане постоянно раздаются призывы националистов переименовать намеленные пункты и районы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Так случилось и в нынешний раз, когда в СМИ стали муссироваться высказывания отдельных провластных деятелей о необходимости убрать имя генерала Ивана Васильевича Панфилова из названия района в Алматинской области и из названия парка 28 героев-панфиловцев в самой Алматы как раз к 80-летию образования 316-й стрелковой дивизии, оборонявшей Москву.

В день празднования этой даты 13 июля внучка легендарного советского генерала Алуа Байкадамова ответила на вопросы и прокомментировала ситуацию с подобными инициативами казахских националистов.

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ПН: Недавно прозвучала очередная инициатива по переименованию Панфиловского района Алматинской области. На этот раз её озвучил историк Кали Ибраимжанов, считая, что такое политическое решение будет способствовать избавлению от «отголосков тоталитарного строя Советского Союза». И это не первое такое предприятие, так как ранее звучали голоса о переименовании парка имени 28-ми панфиловцев. Для чего это делается, по вашему мнению?

А.Б: Действительно, такие предложения звучат, более ли менее, с определенной периодичностью. Как правило, в преддверии 9 Мая и 22 июня, годовщины начала Великой Отечественной войны. Не могу понять фразы «отголоски тоталитарного режима». Интересно, если бы район носил имя Бауржана Момыш Улы, требовали бы его переименования? Думаю, что нет, и я навряд ли ошибаюсь. А если я, все же ошибаюсь, то пусть Кали Ибраимжанов попробует это озвучить! Скорее вопрос стоит в том, что район носит имя генерала, русского по национальности. А если это так, то это уже статья.

Интересно, задумывались ли те, кто требует переименования района о том, что именем генерала Панфилова названо одно из самых прославленных воинских соединений на постсоветском пространстве?

Что из 28 героев – панфиловцев 20 из Казахстана, что из 36 героев Советского Союза – 23 – из Казахстана, что в одном только Гвардейском районе Талдыкорганской области – 3 Героя Советского Союза. Имя Панфилова И.В. навсегда связано с подвигом казахстанцев под Москвой и пытаться искоренить его из названий улиц, районов и т.д., в первую очередь бьет по казахстанцам.

ПН: Могут ли данные идеи по переименованию района в Алматинской области и парка в Алматы быть вдохновлены принятой резолюцией Европарламента в 2019-м году, которая приравняла нацистскую Германию и Советский Союз, а также резолюцией ПАСЕ от 26 января 2006 года «О необходимости осуждения международным сообществом преступлений тоталитарных коммунистических режимов»?

А.Б: Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Для того чтобы понять, что в головах у этих людей, видимо нужно быть воспитанным в таком же духе, как они, а мне это, поверьте сделать очень трудно. Я родилась в семье, в которой с одной стороны, родственники по папиной линии репрессированы, а с маминой стороны – прославленный генерал.

Мой дед по папиной линии Байкадам Каралдин, человек, известный как соратник Алиби Джангильдина. Он был расстрелян в 1930, а в 1937 году был расстрелян папин старший брат. И несмотря на это, в своем Личном листке, вы надеюсь, помните, что были такие? Так вот, в графе партийность, папа писал «беспартийный коммунист».

Мама прошла войну в 8 гвардейской дивизии с первых дней формирования, до октября 1944 года. Вернулась с фронта после трех месяцев пребывания в госпиталях, инвалидом второй группы. И это в 21 год! Приехала на работу в Алма-Ату по путевке, по пути следования познакомилась с папой.

В нашей семье всегда был культ папы, кроме 9 мая, 23 февраля. Эти дни были «мамиными». Вот так мы и выросли. В любви и свободе, уважению к старшим и умением гордится двумя дедами.

Алуа Байкадамова с портретом деда в шествии «Бессмертного полка».

Поэтому, я не могу понять, что в головах у людей, требующих переименовать тот или иной объект. Жизнь течет своим чередом, в обществе происходят какие-то перемены, и в честь этих событий, называют улицы, школы, города. Они словно «зарубки», по которым можно восстановить те или иные события. Ну и уберем их, но память людскую, таким образом не сотрешь. От переименования, мы лучше жить не станем, а вот от сохранения памяти своих предков – да.

ПН: Какова возможная роль националистов в этом процессе? Ведь не секрет, что ряд известных национал-патриотов, вошедших в НСОД и даже прошедших в парламент по партийным спискам уже призывали неоднократно отменить празднование 9 мая в качестве Дня Победы и изменить отношение к Великой отечественной войне, как войне якобы не имеющей отношение к казахскому народу. При этом они расценивают этот праздник в качестве «Дня скорби».

А.Б: Относительно 9 Мая – в газете «Правда» от 10 мая 1945 года, опубликовано Постановление Президиума Верховного Совета СССР: «Установить 9 мая – праздничным днем – Днем Победы». Постановление, опубликованное в печати, имеет силу Закона.

Какая скорбь? О чем или о ком? О Герое Рахимжане Кошкарбаеве, водрузившим Знамя над Рейхстагом? Или о Талгате Бегельдинове, молодом пареньке, вернувшимся домой живым, с двумя – звездами на груди? Празднуя День Победы, мы не минуемо вспоминаем тех, кто не дожил до этого светлого дня. Но и радуемся за тех, кто вернулся живым!

День памяти и скорби – 22 июня, черный день в истории человечества. А вот 9 мая – Праздник. «Праздник со слезами на глазах».

ПН: В случае переименования, если рассмотреть такой вариант, не приведет ли это к процессу переименований по всей республике других населенных пунктов, улиц, районов, названных в честь героев Красной Армии, а также к демонтажу монументов и памятников? Ведь фактически это будет означать и пересмотр к самой отечественной истории и роли СССР.

А.Б: Вы знаете, я оптимист и, как ни смешно вам это слышать, верю в светлое будущее. Вспомните вакханалию, которая творилась во круг имен героев-панфиловцев в начале двухтысячных. И Мироненко вылез со своими, якобы «засекреченными» документами. Для кого-то они, может, и были «засекреченными», но только не для нашей семьи. И как, в этом случае, поступает наш президент Назарбаев? В 2014 году поручает установить памятник генералу Панфилову И.В. в Астане, сам открывает его и говорит с трибуны, что герои-панфиловцы навечно будут в памяти народа.

ПН: Насколько, сейчас в Казахстане чтят память героев-панфиловцев? Так, 12 июля исполняется 80 лет с момента формирования прославленной панфиловской дивизии, защищавшей Москву. Какие-то мероприятия планируются и пройдут по данному случаю в Алматы?

А.Б: Чтят, поверьте мне, чтят. Я вообще не обращаю внимания на различные выпады такого характера. Я занимаюсь делом – делом своей жизни – Военно-историческим музеем. Однако, после вашего ко мне обращения, я решила поинтересоваться, кто же он такой Кали Ибраимжанов? К сожалению, «Гугл» открыл три сноски, с фамилией этого человека, и все они были связаны с предложением о переименовании района. К нам в музей приходят от мала до велика, и с интересом слушают о подвигах наших отцов, дедов, а для кого-то и прадедов.



Памятник Ивану Панфилову в парке 28-ми героев-панфиловцев в Алматы.

Военнослужащие Министерства обороны и Национальной гвардии нашей страны, постоянные посетители нашего музея. Мы планировали широко отметить восьмидесятилетие формирования воинских соединений, сформированных в Казахстане, в 1941 году, но эпидемиологическая обстановка, к нашему большому сожалению, внесла свои поправки.

Однако, несмотря на это, силами Алматинского гарнизона, без привлечения гражданских лиц, 13 июля прошли торжественные мероприятия в честь 80-летия формирования 316 стрелковой дивизии, с митингом, возложением цветов и торжественным прохождением военнослужащих Алматинского гарнизона.

Возложение цветов к монументу генерала по случаю 80-летия формирования 316-й стрелковой дивизии.

За сохранение памяти о казахстанских воинах, я благодарна Министерству обороны, возглавляемому Министром обороны генерал-лейтенантом Ермекбаевым Н.Б., Командующему десантно-штурмовыми войсками сухопутных войск ВС РК генерал-майору Кучукбаеву М.М., всему личному составу Алматинского гарнизона и Национальной Гвардии РК, принявших участие в этих мероприятиях.