Националисты в Киеве на все лады обзывали главнокомандующего Зеленского – за «разоружение и капитуляцию»

27.07.2020, Киев, Игорь Петров

Несколько тысяч человек собрались под Офисом президента Украины на акцию «Нет капитуляции».

Поводом для нее стало перемирие на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организовало акцию «Движение сопротивления капитуляции». Подобные акции неоднократно проходили в Киеве и других городах Украины с осени 2019 года, когда была согласована «формула Штайнмайера».

У здания Офиса президента развернули баннер с именами погибших на Донбассе. Активисты возмущены тем, что украинской армии «не дают возможности вести огонь» и что Россия не назывется стороной конфликта официально. Они требуют уволить с должностей первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

«Зеленский объявил т.н. перемирие, это – не перемирие, это – разоружение. Запрещены БПЛА, разведывательная деятельность, антиснайперская деятельность. Вся тяжелая техника включая БМП и БТР отведена на 3 километра за линию фронта.

Осталось обороняться лишь автоматам и пулеметами, и то не везде – в некоторых частях даже изъяли тяжелые пулеметы. Их не защищает практически ничего. Эта власть устранилась от нашей армии. Она обнуляет нашу армию, на обнуляет нашу защиту.

Все это делается под соусом так называемого перемирия. Но мы знаем, что такое перемирие с Россией. Мы знаем, что за все эти годы войны с Россией уже было более 20 перемирий. Выполнила ли Россия хотя бы одно перемирие?

Каждое перемирие срывалось и сегодняшнее так называемое перемирие в 12-00 сорвалось через 20 минут. Российские оккупанты обстреляли 36 бригаду. Это не перемирие, это – капитуляция!», – заявил участник «Движение сопротивления капитуляции» Александр Иванов.

В нынешней акции принимали участие несколько тысяч человек, ее участники скандировали «Ганьба!», «Зелю геть!», «Слава Украине!», «Путин — х..ло, Зеля — хуйло!», «Одна единая, соборная Украина!» и пр.