Националисты заявили о зачистке украинского государства «слугами народа»

07.10.2019, Киев, Игорь Петров

За новым президентом Украины Владимиром Зеленским стоят силы, которые пытаются возродить прежнюю государственность.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Николай Цимбалюк, член правления ВО «Посвита», редактор «Слова просвиты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беда – не в том, что мы выбрали актера, а в том, что он и те силы, которые за ним стоят, имеют свою цель. Они, президент Украины, пытаются возродить старое государство, против которого мы стояли не на одном Майдане.

Можно увидеть его уровень на проколах на международной арене и в кадровой политике.

Кто занимает самые высокие должности в государстве? Не только почти полный состав «95-го квартала», фотографы, водители.

Вспомните, как Кучма подбирал свои кадры – не по уровню профессионализма, а по преданности. Сегодня еще более карикатурный подбор кадров.

Вчера секретарь Офиса президента Богдан заявил, что собравшимся на Майдане заплатили по 100 грн. Это говорит об уровне государственного мышления и отношения к Украине. Идет зачистка всех госструктур «слугами народа». Какого народа?», – паникует украинский нацист.