Националисты заявляют о начале Русской весны-2: Анонсированы переговоры Киева с ЛДНР

12.03.2020, Киев, Михаил Рябов

«Создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта» – Киева и ЛДНР анонсировано сегодня по итогам переговоров о судьбе Донбасса, очередной раунд которых прошел в Минске.

«Участниками Контактной группы впервые были составлены и согласованы протокольные решения практически по всем направлениям работы. Еще одним существенным продвижением стало согласование необходимости учреждения специального механизма для обсуждения вопросов в рамках политической группы. Его идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта», – сообщил МИД ДНР.

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«Стороны договорились не раскрывать детали договоренностей. Однако, могу сказать, что обязательства касаются подготовки обмена пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и созданию консультативного совета по политическим вопросам», – в свою очередь сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник.

Чем будет новая площадка отличаться от уже имеющейся в Минске, где представители Киева под присмотром ОБСЕ обычно игнорировали мирные инициативы ЛДНР и занимались саботажем соглашений, – остается только гадать.

Источники «ПолитНавигатора» лишь сообщил, что в работе новой площадки должна участвовать часть переговорщиков, принимающих участие во встречах в Минске. Возможно, будут подключены иностранные наблюдатели. Организационные и согласительные процедуры пройдут в течение ближайших двух недель.

Договоренности пока шаткие, признал собеседник – «процесс не закончен». А если в Киеве начнутся протесты националистов, которым традиционно старается идти на уступки Владимир Зеленский, работа новой площадки «вообще закончится, не начавшись».

А протесты радикалов, похоже, неизбежны. Еще до появления сегодняшних сообщений из Минска «Рух сопротивления капитуляции», ранее проводивший митинги под окнами Зеленского, выступил с заявлением о том, что власти Украины специально вводят запрет на массовые акции под предлогом карантина из-за коронавируса, чтобы избежать сопротивления во время принятия в Верховной раде законов по Донбассу.

«По нашей информации, готовится пакет капитулянтских решений, в частности – изменения избирательного законодательства для выборов в ОРДЛО осенью… Очевидно, что на наших глазах происходит полномасштабная реализация сценария «Русская весна-2»… Очень вероятно, что власть намерена использовать ситуацию, которая сложилась в мире с эпидемией коронавируса, для предотвращения протестов против принятия антиукраинских решений. Поэтому требуем от власти воздержаться от циничного принятия предательских решений под прикрытием карантина», – говорится в заявлении с требованием также отправить Верховную раду на 3-недельный карантин.