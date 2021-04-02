Национализация «Мотор Сичи» распугает инвесторов и обесценит приватизируемые предприятия

02.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина собирается продавать крупные госпредприятия и в то же время отбирает «Мотор Сич» у китайских инвесторов, что даст негативный сигнал инвесторам и спровоцирует падение цен на приватизируемые предприятия.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Складывается интересная ситуация – мы продолжаем говорить о неэффективности государства (как собственника), но в то же время почему-то поднимаем вопрос о национализации «Мотор Сичи», которая с середины 1990-х годов приватизирована. Да, есть вопросы с Китаем, понятна позиция США. Но, тем не менее, предприятие работало на протяжении 20 лет прибыльно, до начала событий 2014 года. Потом российский рынок обрезало и, соответственно, владельцам предприятия надо было искать выходы.

Фактически мы, начиная большую приватизацию, даем сигнал инвесторам.

Я скажу, что это может спровоцировать – ряд инвеститоров, которые бы потенциально хотели бы зайти в Украину и работать здесь честно, могут поставить свой интерес в режим ожидания. Но для тех, кто понимает, в какой стране и в каких условиях он тут работает – коррупционная экономика и т.д. – вполне очевидно, что это может просто привести к тому, что нынешняя большая приватизация в таких условиях, какие сейчас есть, а также в условиях ухудшения ситуации на востоке, цена предприятий тут будет падать.

Посмотрите на капиталы наших олигархов – насколько они просели в 2014 году. Просели они, потому что абсолютно нестабильная ситуация была и падение экономики. Все это ушло вниз. Соответственно, и цена выставленных сейчас предприятий тоже резко пойдет вниз», – сказал Игорь Чаленко.