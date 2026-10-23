Национализм в постсоветских странах вскормлен олигархами – Чадаев
Большинство групп радикальных националистов в постсоветских странах взращены олигархами, которые почувствовали угрозу своим капиталам.
Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик дронов Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Обсуждая рост националистических настроений в Казахстане, он подметил, что это проблема всех стран постсоветского пространства.
«Тема Советского Союза – это же не только про единую землю и общее пространство. Тема Советского Союза – это еще и про собственность. И если ты при деньгах, или при каком-то значимом куске экономики сидишь и с неё кормишься, то любой намек на неосоветский ренессанс, он сразу же цепляет за собой вопросы: а ты откуда такой богатый, дружище?
Вот именно эта связь делает всех олигархов во всех постсоветских странах [спонсорами националистов], вне зависимости от того, что они думали раньше.
Посмотрите на Рината Ахметова: донецкий, татарин. Никаким местом не украинец. Но он сейчас спонсирует этих националистов, нацбаты», – сказал Чадаев.
«Каждый раз, когда откуда-то всплывает тень наших общих корней, советских, не имперских, тут же немедленно у национализма (активистов, блогеров, депутатов, разных государственных деятелей) появляется платежеспособный спрос на их активную деятельность.
Там возникает игра в защиту активов, поскольку все капиталы обязаны своим формированием именно той самой Беловежской пуще. И как только она ставится под вопрос, они все тоже ставятся под вопрос: а ты откуда такой взялся?
Разумеется, они будут себя защищать единственным способом. А единственный сценарий – это раскармливать карманных националистов. Везде и всюду, включая Россию. Но в России это чуть по-другому выглядит, со своей особенностью», – добавил он.
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