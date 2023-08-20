«Национальная подоплёка»: Киевский режим готовит информационную диверсию против депутата Госдумы Матвейчева

Иван Добровольский.  
20.08.2023 19:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Украина


Украинские ЦИПСО задумали перессорить российских патриотических блогеров и политиков, а также посеять национальную рознь среди граждан РФ посредством грязной дискредитации депутата Госдумы, политолога Олега Матвейчева.

Об этом сам Матвейчев сделал сегодня официальное заявление и распространил его в СМИ и соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские ЦИПСО задумали перессорить российских патриотических блогеров и политиков, а также посеять национальную рознь...

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В частности, отметил он, некоторым российским СМИ и блогерам за деньги предлагают разместить новый фейк, где Олег Матвейчев якобы негативно высказывается о чеченцах.

«Хочу донести до сведения широкой общественности, что американскими и украинскими ЦИПсО принято решение продолжать сеять раздоры среди патриотов, натравливая их друг на друга через публикацию фейков и критических высказываний, которые якобы они делают друг о друге.

Я думаю, многие заметили, что выпады в сторону тех или иных фигур уже происходят в последние два месяца. Не стала исключением и моя скромная персона. В частности, несколько недель назад в одном из телеграм-каналов появился некий приписываемый мне «список патриотов», по отношению к которым я якобы требовал устроить репрессии. Фейк был состряпан настолько бестолково, что никто, за исключением отдельных личностей, на обман не повелся.

Но даже эти отдельные личности поняли, что их обманули, и позже принесли извинения. Однако атаки, как выясняется, решили продолжить, и сейчас мне поступила достоверная информация о том, что некоторым российским СМИ и блогерам за деньги предлагают разместить новый фейк, где я негативно высказываюсь о чеченцах.

Самого фейка я, к сожалению, не видел, но то, что его предлагают активно разместить в ближайшие дни, это абсолютно достоверно, потому что мне об этом сообщили два проверенных источника из среды московских журналистов», – отметил он.

«В связи с этим заявляю, что, во-первых, никогда я не участвовал в разжигании национальной розни, всегда выступал против тех, кто пытается в нашей многонациональной стране спекулировать на национальную тему», – подчеркнул Матвейчев.

«Все материалы, которые могут появиться у нечистых на руку блогеров, заранее являются фейками или дипфейками (к сожалению, современные технологии нейросетей могут имитировать голос и изображение, поэтому мы всё чаще и чаще будем сталкиваться с подобного рода провокациями).

Те, кто разместят провокационные заявления, тем самым подтвердят свою работу на украинские спецслужбы», – написал депутат Госдумы.

«Нужно всем нам помнить, что залогом нашей победы является единство и отсутствие внутренних распрей, а именно на внутренние распри и разборки нас пытаются подтолкнуть наши враги», – заключил Матвейчев.

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