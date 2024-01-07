Национальная стратегия гоп-стопа. Что готовит хунта громадянам

В канун Нового года Зе-свита порадовала своих подданных известием о том, что в 2024-2030 гг. в Недорейхе будет внедряться т.н. «Национальная стратегия доходов». Основная суть коей, если отбросить словесную шелуху и пафос, состоит в поголовной обдираловке налогоплательщиков при помощи полного контроля над их счетами и платежными средствами. Причем не только юридических, но и физических лиц. Основной фишкой этой стратегии стала перспектива обложения любых денежных переводов безакцептным списанием 18% от поступающих сумм.

Есть такой старый советский анекдот. Во времена Хрущева на какую-то фабрику приезжает лектор из обкома с политинформацией. После ее прочтения приглашает рабочих задавать вопросы. «Скажите, правда, что повышаются цены на колбасу?» «Да, – отвечает обкомовец, – но это не отразится на благосостоянии народа». Далее следуют аналогичные вопросы о повышении цен на яйца, молоко, масло… И всякий раз лектор однотипно отвечает: «Да, цены повышаются, но это никак не отражается на благосостоянии наших трудящихся». Тут голос из задних рядов «А может, их дустом надо попробовать?».

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Мы знаем, что хунта, при всем своем декоммунизаторском рвении, отнюдь не прочь попользоваться наследством, оставшимся от СССР. В том числе, и анекдотическим. Она уже давно воплощает постулаты этого анекдота на просторах Незалежной под лозунгами шествия в благополучный ЕС и проч. Теперь вот решила приступить к новому этапу выполнения плана по гноблению народонаселения в угоду вашингтонским кураторам. Только в СССР планы были 5-летними, а тут 6-летка. С тем еще различием, что в Союзе задачи пятилеток реально были направлены на повышение благосостояния народа (другое дело, насколько успешно они выполнялись), а в Руине – лишь на заполнение закромов ее «керманычей».

Планов у Зе-режима, как выясняется, громадье. Основой для их выполнения, по уверениям инициаторов, должны стать «усиление добропорядочности контролирующих органов (через выполнение антикоррупционных программ, повышения доверия общественности к Налоговой и Таможне)». Мысль, конечно, интересная, особенно если учесть уровень этой «добропорядочности» в стране, где власть полностью потеряла берега в воровстве и коррупции. В связи с чем интересно также: какими методами она планирует повышать упомянутое доверие к себе, любимой? Впрочем, ответ очевиден: сугубо репрессивными. Попробуйте только сунуться на майданы с гиками «Банду геть», это вам не 2004-й и не 2014-й.

Как значится в массивном талмуде:

«Нацстратегия учитывает шаги, которые Украина должна пройти на пути к европейской интеграции и предусматривает адаптацию налогового и таможенного законодательства к стандартам Европейского Союза. Также Нацстратегия является одним из структурных маяков предусмотренных программой Механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ».

То бишь, все будет делаться в угоду МВФ, который, как известно, является самым главным благодетелем ободранных ним, как липки, украинцев.

Среди других перлов «Стратегии» имеются таковые:

«Восстановить прогрессивную шкалу ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ); в рамках борьбы с налоговым долгом предоставить полномочия налоговым службам без решения суда налагать арест на счета (имущество) и блокировать их до полного погашения налогового долга» и т.п.

И, наконец, тот самый марципан на торте, о котором мы упомянули в начале: все доходы физических лиц, полученные вне предпринимательской деятельности, обложить по общей ставке налога на доходы физических лиц, а любые поступления на карточку физлица – налогом по ставке 18%.

Кроме того, подчеркнем, что гоп-стопники от шмыгалевского Кабмина планируют, говоря простым языком, взять под полный контроль все электронные базы данных украинцев, в том числе, и те, что должны быть защищены банковской тайной.

«Короче, все под колпак и тугрики на бочку! – так комментирует шмыгалевско-зеленковские новации наша давняя знакомая, русская киевлянка, бывший бухгалтер одного из государственных предприятий, а ныне пенсионерка Валентина. – Уши МВФ торчат, считайте, из каждого абзаца. Равно как и нанюханный нос марафетчика-коррупционера Зеленского и его зажравшихся прихвостней. Они ведь явно уже продумали схемы, как на этой теме набить свои мошны. Им все мало, мало… Хотят теперь последнее отобрать у малоимущих. Только отпетым негодяям могло прийти в голову снимать почти 20% любых перечислений на карточки в стране, где царят экономический кризис, нищета и бесправие! Представьте себе, что это начнут делать по отношению к пенсионерам, у большинства которых пособие составляет 2000 гривен ($53)! У меня 3000, но я вхожу в сектор меньшинства. И то это очень ощутимо – отдать им 600. Если только за квартиру я плачу 3000. Хорошо, что имею возможность подрабатывать по бухгалтерии, а как быть тем, кто ее не имеет? Скоро, видать, они налог на воздух будут вводить, как в мультфильме «Чиполлино»… И при всем при этом заявляют, что гарантией их стратегии является якобы «внедрение механизмов прозрачности, добродетели, снижение коррупционных рисков». Цинизму нет предела!».

Нужно отметить, что волна возмущений в соцсетях заставила власти пока на словах пойти на попятную, и минфиновские спикеры затараторили, что пока никаких 18%-х снятий не будет, это вопрос перспективный. Да только кто ж им поверит? Ведь в «добродетель» Зе-камарильи не верят даже украинские ура-патриоты.

Например, преподаватель бизнес-школы из нацистской Киево-Могилянской академии, некий Валерий Пекар, написал в Facebook:

«Кратко о Национальной стратегии доходов. Мы будем доить корову вдвое больше, и она будет давать вдвое больше молока? Не выйдет».

Видимо, теперь следует наркофюреру ожидать ушатов помоев от заклятых единомышленников из стана Порошенко, Тимошенко и других членов их серпентария.

«Думаю, вероятнее всего, независимо от внутренних распрей в их лагере, издевательская линия будет осуществляться согласно намеченным планам. Кто бы из них не сменил оппонентов на троне. Ведь все это болванчики из театра вашингтонского Карабаса», – с горечью резюмирует Валентина.