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26.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Национальное бесплодие: в Киеве поставили диагноз украинской власти

Главная отличительная черта любых украинских властей от российских состоит в том, что на Украине правящая элита в принципе неспособна к созданию жизнеспособных национальных проектов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот эти люди, наша власть, она краткосрочная. Она «украл – выпил – в тюрьму» и она на большие нацпроекты [не способна]. Русские чем отличаются: понимаете, у них есть большие нацпроекты, и они в эти нацпроекты [вкладываются]. Воруют – понятно, 50 процентов, но, тем не менее, нацпроект есть там.

Развитие, замещение сельскохозяйственной продукции – у них урожай вырос там в два раза, начали производить свой русский хамон, ещё что-то, в связи с санкциями, железные дороги, мосты, острова какие-то обустраивают», – рассказал Куликов.

«Так вы ватник, батенька! Вы – ватник! А у нас от-то из сала выкладывают тризуб, чтоб было видно с Марса», – поддержал Куликова иронической репликой украинский композитор Владимир Быстряков.

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