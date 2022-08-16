«Национальные батальоны в ВС РФ – потенциальная угроза» – Алкснис

Новости Украины

Запад неоднократно озвучивал намерение внести в сегодняшнее мирное сосуществование более 190 народностей РФ раздор и привить каждому этносу тяготение к сепаратизму, раскольничеству и столкновениям с учетом былых разногласий, поэтому идея создания национальных батальонов не только вредна, но и опасна.

Об этом в эфире «Спец Live» высказался бывший депутат Верховного Совета СССР и Госдумы РФ, военный авиаинженер Виктор Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я – категорический противник этого (сколачивания национальных бригад – ред.), потому что на своей шкуре испытал «национализацию» Советской армии в начале 1990-х гг. и могу сказать, что те люди, которые предложили и реализуют сейчас эту идею, далеки от реальности и слабо себе представляют последствия этой ошибки. Закладывается костяк будущих республиканских армий, пока что, в составе России. Не секрет, что Запад и наши «партнеры» активно работают на расчленение России и этого не скрывают. К горькому сожалению, как мне представляется, во многих республиках в составе РФ национальные элиты уже готовы перехватить власть и участвовать в процессе развала России. Им только нужно, чтобы федеральная власть утратила контроль над ситуацией в силу цветной революции или чего-то еще, поражения на Украине. Использовать ситуацию для провозглашения своей независимости и, в этой ситуации, национальные формирования, которые сегодня с подачи Кремля формируются – это костяк тех будущих республиканских армий, которые в случае распада России, станут будущими армиями», – пояснил он. «Бью в колокола и прошу «Остановитесь! Зачем вы это делаете?». Есть система военкоматов, призыва на военную службу. Есть система оформления на контрактную службу. Если человек патриот и хочет помочь стране, участвуя в СВО, что мешает прийти в военкомат, оформить документы на контрактную службу? Дадут проездные документы к месту службы, приедет туда и будет воевать. Нет же, зачем-то в национальных республиках формируются национальные батальоны. Например, Башкирский батальон. А разве в Башкирии только башкиры живут? Они вторая по численности национальность, на первом месте русские», – добавил Алкснис.

Он выразил опасение, что в условиях боевых действий концентрации представители конфликтующих национальностей могут устраивать между собой вооруженные разборки, что не пойдет ни на пользу СВО, ни на пользу самим формированиям.

«Уже сейчас поступает нехорошая информация… Ходят слухи, что один известный батальон с Северного Кавказа уже вступал в конфронтацию с военнослужащими из Сибири. Не с русскими, а с бурятами вступали в конфликт. И что же мы хотим? Чтобы в российской армии начались вооруженные столкновения между разными национальными батальонами? Представьте, сведут вместе на фронте ингушский и осетинский батальон. Или сложные отношения между чеченцами и ингушами. Это приведёт к беде. Необходимо, наоборот, разбавлять, чтобы не было каких-то многочисленных национальных групп в составе воинских частей. Нужно внимательно следить за составом этих частей, чтобы не допустить казарменной дедовщины, а в условиях боевых действий – возможности столкновения между собой», – призвал бывший депутат.