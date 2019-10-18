«Национальный мазохизм!» – львовский журналист ужаснулся пророссийским настроениям украинцев

18.10.2019, Львов, Остап Тризубов

На Украине наблюдается неуклонный рост пророссийских настроений, что вызывает недоумение у «щирых» патриотов.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил журналист и украинский неонацист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не имеем ответа на то, что нам делать с пророссийскостью собственной страны. Во Львове этот вопрос становится очень актуальным. Я не берусь судить за иные города, где они немного больше привыкли слушать Шансон, к русне, к Скабеевой. Мы уже это давно прошли.

Но на самом деле вопросов от этого не становится меньше. Что нам делать с носителями открытого пророссийского тренда, который внутри страны, с украинскими паспортами, которые будут говорить о любви к этому государству. Это их страна тоже. Основной вопрос, на который ответа нет. Абсолютно буду честен», – сокрушался пропагандист.

Также он прошёлся и по социологическому опросу, который был проведен накануне и показал, что большинство респондентов положительно относятся к России.

«Не знаю, как дальше сосуществовать с абсолютным большинством людей, которых по опросам более 54% украинцев? Они хорошо относятся к России на шестом году войны.

Когда посмотрел социологию и посмотрел выборку по регионам, Запад – 30%, Юг – 65% положительно относятся к России.

Восток, на территории где Россия потопталась больше всего – 87% приверженцев. Это – стокгольмский синдром!

Когда ты влюбляешься в своего насильника, от него рожаешь ребенка, а потом еще целуешь в губы – это «национальный мазохизм», который может быть лишь в существе без стержня», – негодует Дроздов.