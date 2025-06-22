Нацист Билецкий: Дождёмся момента и заберём Мариуполь, как азербайджанцы Карабах
Территориальный вопрос украинского конфликта решится только военным путём, однако сейчас ВСУ выгодна заморозка по линии фронта, чтобы использовать передышку для реформ в армии.
Об этом в интервью украинской телеведущей-русофобке Янине Соколовой заявил основатель запрещенной в РФ неонацистской группировки «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, 90% это будет военным путём [«возвращение Мариуполя»], может, не в этом цикле. Но я убеждён в следующем: есть удачный исторический момент, и что-то возвращается или наоборот теряется в удачные исторические моменты.
Азербайджан дождался удачного исторического момента. Таких примеров мы можем привести десяток, но все помнят недавно Азербайджан и возвращение его территорий. Удачный момент, но и системная работа», – рассуждал нацист.
В то же время он выразил мнение, что заморозка конфликта по нынешней линии соприкосновения пойдёт ВСУ на пользу.
«Если на данный момент будет перемирие по линии разграничения без разговоров о четырёх областях и т.п. – перемирие, я не говорю о контурах мирного договора. В любом случае, у нас есть проблемы в армии, их нужно решать. Они есть в любой армии, даже США. Но у нас они есть, и они достаточно серьёзные.
С таким перемирием – нам легче будет проводить армейские реформы, если будет политическая воля. Чтобы сделать значительно более эффективную военную машину, которая будет решать любые задачи. Можно [и во время войны], но армии проще делать это на полигонах, чем на фронте», – вещал недобиток.
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