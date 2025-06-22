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Территориальный вопрос украинского конфликта решится только военным путём, однако сейчас ВСУ выгодна заморозка по линии фронта, чтобы использовать передышку для реформ в армии.

Об этом в интервью украинской телеведущей-русофобке Янине Соколовой заявил основатель запрещенной в РФ неонацистской группировки «Азов», а ныне командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, 90% это будет военным путём [«возвращение Мариуполя»], может, не в этом цикле. Но я убеждён в следующем: есть удачный исторический момент, и что-то возвращается или наоборот теряется в удачные исторические моменты. Азербайджан дождался удачного исторического момента. Таких примеров мы можем привести десяток, но все помнят недавно Азербайджан и возвращение его территорий. Удачный момент, но и системная работа», – рассуждал нацист.

В то же время он выразил мнение, что заморозка конфликта по нынешней линии соприкосновения пойдёт ВСУ на пользу.