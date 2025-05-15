Нацист Билецкий гордится бегством из Авдеевки

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Основатель запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов», а ныне командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий доволен результатом обороны Авдеевки [освобождена ВС РФ весной прошлого года].

Об этом он заявил в интервью украинскому военному пропагандисту Юрию Бутусову.

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«Моя самая большая гордость, как ни удивительно, это Авдеевкая компания», – сказал Билецкий.

Бутусов явно опешил и попросил объяснить, что имеется в виду.

Билецкий оправдывается, что «ни одного раза не было настолько большого объективного преимущества в силах и средствах у противника».

«Фактически можно было говорить о преимуществе в 12 – 15 – 10 раз противника. Я побывал во всех топовых кампаниях, но я не видел такого преимущества. Сегодня вопрос в другом. Сегодня у противника преимущество в четыре – пять раз по всему. И завтра у него в четыре – пять раз. Только у противника каждый день разные люди, а у тебя те же самые», – жалуется командир бригады.

По его словам, люди под его командованием буквально за 10 дней полностью выгорали не только физически, но и психологически.

«Кампании по организованному отступлению во всей мировой военной истории считаются самыми сложными. Только дураки, мне кажется, могут хвастаться котлами, а героизмом в котлах имеют право хвастаться исключительно солдаты, которые в этих котлах из-за тупости старшего начальника и своих командиров вынуждены его проявлять», – резюмировал неонацист.

При этом стоит заметить, что Билецкий явно выдает желаемое за действительное. Его бригада была брошена, чтобы остановить российское продвижение, но достаточно быстро отступила, не рискнув ввязываться в безнадежные бои. Аналогичным образом Билецкий и «Азов» под его командованием поступили в августе 2014-го, оставив ряд подразделений ВСУ вариться Иловайском котле.