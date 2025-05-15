Уровень лжи в докладах ВСУ доходит уже до той степени, что украинские командиры фактически сами против себя совершают дезинформационные диверсии.

Об этом в интервью киевскому военному пропагандисту Юрию Бутусову заявил основатель запрещенного в РФ «Азова», а ныне командир формирующейся в корпус 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть офицеры, они пишут: у нас критическая ситуация, нам дали безумные задачи. Пишут вам, журналистам, тебе, в первую очередь, ещё кому-то и т.д. Но этот же офицер доложил час назад старшему начальнику совсем другое. Наврал про существование позиций, которых трое или пятеро суток уже нет. Не сообщил, что фактически потерял управление в такой-то роте, а такая-то рота – ноль пехотинцев осталось. Не потому что их всех убили. Кто-то болен, кто-то СОЧ – всякое бывает. И оно идёт в две стороны! Сверху идёт эта история – это и комбаты, и комбриги, разве нет? Сверху может несколькими сценариями, один из самых банальных: тебе сознательно занижают оценку противника. Говорят, тут надо зайти, так и так, никого нет. Или противник вывел полк туда-то, явно готовится к обороне и т.д.», – рассказал Билецкий.